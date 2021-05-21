Notícias de Jequié e Região

Desenvolvimento: Robotic Software

Economia

AGORA NA UNISOL VOCÊ FAZ SEU EMPRÉSTIMO E PAGA NA SUA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA: CONFIRA

VISANDO MAIOR COMODIDADE PARA OS SEUS CLIENTES, A UNISO SERVIÇOS ESTÁ LHE DANDO CRÉDITO E VOCÊ PAGA JUNTO A SUA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. CHAME NO WHATSAPP 73 8129-5176 OU 98864-3100 E 98892-9471 E CONSIGA DINHEIRO SEM SAIR DE CASA. TRABALHANDO TAMBÉM COM CARTAS DE CONSÓRCIO PARA MOTOS, CARROS, IMÓVEIS EM AQUISIÇÃO ED TERRENOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA. TAMBÉM FINANCIAMOS A SUA FESTA DE CASAMENTO E FORMATURA. 

FAÇA SEU CONSÓRICIO COM PARCELAS QUE CABEM EM SEU BOLSO:

Carro :
Crédito Consórcio 36.283,80 parcelas 489,60 
Crédito Consórcio  38.990,00 parcelas 526,12
Crédito Consórcio  45.703,00 parcelas 616,71
*prazo 96 meseSs

 

 
acesse e faça on-line ,sem sair de casa ..
 
Trabalhamos com Empréstimo  Consignado para Aposentados e Pensionista do INSS.
Faça sem sair de casa ,via digital , menor taxa de juros e mais dinheiro em seu bolso.
 
UNISOL NEGÓCIOS E SERVIÇOS:

RUA DA ITÁLIA, Nº 01  LOJA 1 -CENTRO -JEQUIE-BA 

WHATSAPP 73 8129-5176 OU 98864-3100 E 98892-9471

Prefeitura Gabriela – Covid
Prefeitura IPTU – 2021

Comentários no Facebook:

Comentários

você pode gostar também Mais do autor

Os comentários estão fechados, mas trackbacks E pingbacks estão abertos.