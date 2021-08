“AGOSTO LILÁS”: Ronda Maria da Penha faz encontro no auditório da Secretaria de Saúde de Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, juntamente com o 19º Batalhão de Polícia Militar, por meio da Ronda Maria da Penha, promoveu, na tarde de ontem (13), um encontro, no auditório da Secretaria de Saúde, com o objetivo de orientar os servidores municiais sobre a prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher e apresentar ações para o fortalecimento da proteção e apoio às mulheres vítimas de violência. Estiveram presentes a secretária de Saúde, Polliana Leandro; a comandante da Ronda Maria da Penha Jequié, a tenente, Patrícia de Oliveira Batista; equipe técnica, diretores de departamento, coordenadores e demais servidores da unidade.

O “Agosto Lilás” se tornou uma campanha para enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, oportunizando um maior esclarecimento sobre a Lei Maria da Penha, buscando levar informações necessárias para a identificação dos sinais de violência contra as mulheres. De acordo com a lei, configura-se como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

