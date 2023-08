Agosto Lilás: SEC lança cartilha e promove ações ao longo do mês pelo fim da violência contra a mulher

O Agosto Lilás é uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, que faz referência à Lei Maria da Penha e, durante todo o mês, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) promoverá uma programação voltada à comunidade escolar no enfrentamento à violência doméstica e familiar. As ações ocorrem no âmbito do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor (PASVAP) e um marco neste processo é a Cartilha Agosto Lilás, lançada nesta terça-feira (8), durante a mesa redonda “Quebrando o silêncio”, que foi transmitida pelo Canal do Youtube do Instituto Anísio Teixeira (https://www.youtube.com/InstitutoAnisioTeixeiraIAT).



Em 25 páginas, a cartilha oferece orientações e esclarece dúvidas sobre tipos, ciclos e mitos da violência doméstica, além de enumerar informações sobre os direitos e as obrigações previstos em lei, incluindo os principais serviços de acesso ao atendimento e encaminhamento para as vítimas. A edição está disponível para download, no Portal da Educação (http://www.educacao.ba.gov.br/sites/default/files/private/midiateca/documentos/2023/cartilhaagostolilas1.pdf ) e servirá para uso pedagógico.



“Esperamos que esta cartilha, além de informativa, seja uma fonte de amparo e acolhida, com conteúdos úteis para a prevenção e superação das formas de violência presentes em nossa sociedade. Desejamos que a vontade e as ações de cuidar de si e do outro sejam, cada vez mais, valorizadas, fazendo a diferença no sentimento de capacidade e satisfação de cada professor, colaborador e estudantes copartícipes da prática educativa”, ressaltou a superintendente de Recursos Humanos da SEC, Rosário Muricy, durante a live de lançamento da cartilha, que contou, ainda, com as presenças da coordenadora de Prevenção à Violência de Gênero e Raça da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres (SPM), Francileide Araújo; da tenente da PM, Cláudia Gomes; do psicoterapeuta Victoriano Garrido; do advogado Bruno Noronha; e da assistente social Tainara Sousa.



A campanha do Agosto Lilás também envolve a realização de oficinas sobre a violência contra a mulher e bate-papo virtual sobre saúde mental e emocional na Educação, em todos os 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), entre outras ações desenvolvidas com instituições parceiras. A Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA), por exemplo, está apresentando a peça “África um conto cantado”, nas unidades escolares. Escrita, produzida e interpretada pelos policiais, a encenação mostra o legado e a importância do continente africano, conhecido também como o “berço da humanidade”. A montagem será apresentada no Centro Estadual de Educação Profissional Newton Sucupira, em Mussurunga, e nos colégios estaduais Góes Calmon, em Brotas, e Edson Tenório de Albuquerque, em Paripe, nos dias 17, 22 e 23 deste mês, respectivamente.



Saúde do professor – O Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor conta com uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas, que atende as demandas das unidades escolares dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE). Desde o início do ano letivo, foram realizadas 2.292 oficinas abordando temas diversos para a promoção da saúde física e emocional, envolvendo 648 unidades escolares de 378 municípios. O atendimento individual aos educadores é feito mediante agendamento pelo email, [email protected]. Informações e Foto: Ascom/SEC

