Agricultores familiares de Itaberaba esperam aumento de 50% na produção de abacaxi

O município de Itaberaba, no Território Piemonte do Paraguaçu, é o maior produtor estadual do abacaxi da variedade Pérola, sendo a agricultura familiar responsável por 80% da produção. Na localidade, a colheita do abacaxi já está a todo vapor e agricultores familiares ligados à Cooperativa dos Produtores de Abacaxi de Itaberaba (Coopaita) estão com a expectativa de aumento de 50% na produção deste ano.

A Coopaita possui 115 cooperados e recebe apoio do Governo do Estado, por meio do Bahia Produtiva, com investimentos de R$ 2 milhões, aplicados na ampliação e modernização da unidade de beneficiamento para desidratação do abacaxi. A agroindústria tem sido modelo para o Brasil pelo impacto local e a gestão no aproveitamento dos frutos descartados pelo mercado.

Os agricultores também estão recebendo assistência técnica e extensão rural (Ater). De acordo com a engenheira agrônoma e assistente de Ater, Evanéia Carvalho, em 2019 a plantação foi a de cerca 1,5 mil plantas e comercialização de 60% da produção. Para este ano, foram 2,9 mil plantas induzidas e a estimativa é colher 70% desse volume. A colheita segue até o mês de dezembro, sendo o pico da safra em setembro e outubro. Foto Reprodução

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários