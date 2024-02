Agricultores familiares de Manoel Vitorino garantem renda com entrega de caprinos e ovinos para FrigBahia

A Bahia é o estado com maior rebanho de caprinos e ovinos do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Deste montante, 80% dos caprinos e 78% dos ovinos são de estabelecimentos da agricultura familiar. Para fortalecer essa produção, o Governo do Estado vem investindo na construção e requalificação de agroindústrias familiares e no incremento à base de produção em diversos territórios baianos.

Uma dessas ações de sucesso acontece na Cooperativa de Produtores de Caprinos e Ovinos União Rio de Contas (Uniagro), do município de Manoel Vitorino. Por lá, 50 famílias beneficiárias avançaram na produção de caprinos e ovinos graças aos investimentos em equipamentos agrícolas, assistência técnica, caminhão para o transporte de animais, raquetes de palma para alimentação animal e reprodutores geneticamente modificados para contribuir com o melhoramento genético do rebanho.

Os recursos mudaram a vida dos agricultores e agricultoras familiares, como afirmou o presidente da cooperativa, Leonardo Brito. “Antes, o agricultor familiar criava [os animais] de uma forma que não tinham uma genética boa. Hoje, o agricultor melhorou o seu rebanho e conseguiu agregar valor também à carcaça. Hoje, temos animais que, com quatro meses, já são abatidos com 18 quilos”.

O abate desses animais é realizado pela Cooperativa Regional de Alimentos Bahia, a FrigBahia, que possui frigorífico, localizado em Pintadas, especializado na comercialização de carnes especiais de cordeiros e cabritos. A FrigBahia também tem investimentos do Governo do Estado na requalificação, adequação e ampliação do frigorífico.

O presidente da FrigBahia, Wanderley Gomes, comemora essa parceria com a Uniagro, que organiza a base produtiva e envia os animais para o frigorífico. “Em 2023, a Uniagro forneceu 500 animais, garantindo o processamento de 7,5 toneladas de carnes especiais de caprinos e ovinos para a comercialização da FrigBahia. Essa parceria é essencial para o fortalecimento do sistema produtivo da ovinocaprinocultura em nosso estado, contribuindo diretamente com o fornecimento de matéria-prima e a continuidade da produção na indústria”.

A conexão produtiva entre as duas cooperativas impacta diretamente na renda de famílias como a de Ian Santana, filho de pais agricultores. “A gente tinha muita dificuldade na parte de terminação e comercialização dos animais e, graças a essa parceria, hoje a gente tem um meio de produzir corretamente e escoar a nossa produção, garantindo uma renda fixa entre um e dois salários mínimos mensais para a nossa família”, comemorou Ian.

Agroindústrias familiares

O exemplo da parceria entre Uniagro e FrigBahia mostra o impacto das ações da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), para implantar, requalificar e estruturar mais de 400 agroindústrias familiares por toda a Bahia. A ação possibilitou o crescimento em ondas de cooperativas baianas, a partir de alianças produtivas, que viabilizaram a agregação de valor à produção e acesso ao mercado para produtos de organizações que não possuem agroindústria.

A FrigBahia, também apoiada pelo Governo do Estado, por meio da CAR, possui expressiva capacidade de produção e já alcança diversos mercados e preços justos. Ela, que atua na agregação de valor da produção de caprinos e ovinos, a partir do abate e beneficiamento da carne, é uma dessas organizações produtivas que absorvem a produção de cooperativas e associações que não possuem agroindústria.

Essa ação inovadora possibilita a expansão da absorção da matéria-prima de agricultores e agricultoras familiares, de diversos sistemas produtivos, gerando renda e melhoria da qualidade de vida dessas populações, além de promover ainda mais desenvolvimento para os municípios. Informações e Foto: ASCOM/CAR

