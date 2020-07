Agricultores familiares de Maracás ganham reforço na comercialização da produção

As famílias agricultoras da comunidade de Porto Alegre, município de Maracás, comemoram a instalação de uma balança rodoviária. O equipamento, que começou a funcionar a partir da entrega técnica realizada no último fim de semana, possibilita a passagem de caminhões e pesagem de produtos agrícolas. A ação foi realizada por meio de convênio entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a Prefeitura Municipal de Maracás.

O presidente da Associação de Produtores Rurais de Porto Alegre, José Oliveira, explica que a iniciativa vai beneficiar diretamente cerca de 270 famílias, que produzem itens como melancia, abóbora e silagem de milho, mas também de outros municípios vizinhos, como Iramaia: “A balança vem para dar um parâmetro na comercialização, com preços mais justos entre produtores e compradores, de diversas feiras e centros de abastecimento. Isso vai melhorar o ganho real dos produtores”.

O presidente da associação observa ainda que a aquisição da balança é resultado de um trabalho realizado em parceria com a Secretaria de Agricultura de Maracás e técnicos da Bahiater, que apoiaram a associação na elaboração do laudo e parecer sobre a demanda da associação, que foi apresentada à CAR/SDR, para a aquisição do equipamento. Foto reprodução

