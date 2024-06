Agricultura Familiar da Bahia se prepara para brilhar em São Paulo, na Naturaltech 2024

A agricultura familiar da Bahia está preparada para marcar presença, pela quinta vez, na Naturaltech, a maior feira de negócios em produtos naturais da América Latina, que acontece de 12 a 15 de junho, no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo. Esse evento é reconhecido por reunir os principais expositores de produtos naturais, integrais, probióticos, fitoterápicos, tratamentos complementares, nutrição esportiva e estética, além de impulsionar novos negócios e tendências de consumo.

Com um estande intitulado ‘Agricultura Familiar da Bahia’, 18 cooperativas baianas vão mostrar a diversidade e a qualidade dos alimentos que a agricultura familiar da Bahia tem. Entre os produtos expostos estarão derivados do licuri, mandioca, umbu, caju, milho, cacau, além de mel e café. Esses produtos têm conquistado o público, que não hesita em levar um pedacinho da Bahia para casa.





Entre os destaques do estande está a marca Natucoa, da Cooperativa de Serviços Sustentáveis da Bahia (Coopessba), de Ilhéus, que traz barras de chocolates e drageados veganos. Carine Assunção, presidente da Coopessba, afirma que o evento é uma vitrine para a produção da agricultura familiar. “Fizemos muitos contatos e negócios nas edições passadas e a expectativa deste ano é ainda melhor”.

A participação das cooperativas baianas na Naturaltech reforça a importância do trabalho conjunto entre o Governo do Estado, por meio da CAR, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), e os agricultores familiares. Essa parceria tem impulsionado a diversificação e valorização dos produtos orgânicos e naturais do estado, promovendo o fortalecimento da agricultura familiar e garantindo acesso a novas oportunidades de negócios, além de fomentar o desenvolvimento econômico sustentável da Bahia.

Bio Brazil Fair

Este ano, pela primeira vez, a agricultura familiar baiana também marca presença na Bio Brazil Fair | Biofach América Latina, com o estande ‘Orgânicos da Bahia’. O evento é o mais importante do mercado orgânico no Brasil e na América Latina, movimentando bilhões de reais em diversas áreas, desde alimentos até bebidas, moda, cosméticos, produtos de higiene e serviços, todos reconhecidos e certificados como orgânicos.

No estande ‘Orgânicos da Bahia’, 12 empreendimentos ligados à Rede de Agroecologia Povos da Mata estão representando a qualidade e diversidade da agricultura familiar de base agroecológica do estado. O público poderá encontrar produtos como extrato de tomate tradicional e temperado, geleias de umbu, seriguela, acerola, abacaxi, manga, goiaba, tomate com pimenta, temperos, farinhas diversas, tapioca, flocão orgânico, cafés, nibs, chocolate, frutas desidratadas, granola de tapioca, bombom de cacau, manteiga de cacau, barras de frutas e cachaça.

Paula Ferreira, da Rede de Agroecologia Povos da Mata, destacou a importância da participação. “Este ano marcamos presença com o estande Orgânicos da Bahia, representando a qualidade e a diversidade da agricultura familiar de base agroecológica do estado da Bahia”. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

