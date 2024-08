Agricultura familiar de Manoel Vitorino recebe equipamentos que irão incrementar a apicultura e bovinocultura de leite

Agricultores e agricultoras familiares, que trabalham com a produção de leite, no Distrito de Catingal, localizado no município de Manoel Vitorino, passaram a contar, nesta sexta-feira (16/08), com o reforço de dois resfriadores de leite, com capacidade para 2.000 litros de leite cada. A iniciativa tem como principais objetivos: estruturar as unidades de produção familiar, assegurar a qualidade do leite, agregar valor à produção, oportunizar segurança alimentar e nutricional e promover a melhoria na renda das 200 famílias atendidas.

As famílias agricultoras, que trabalham com o sistema produtivo da apicultura, também foram contempladas com a entrega de 20 caixas de abelhas com melgueiras, com 10 kits cada, que irão fortalecer e dinamizar a produção de mel na região. As ações são executadas pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com o Consórcio Intermunicipal do Sudoeste da Bahia – CISUDOESTE.

“Aqui em Manoel Vitorino, a gente vê a realidade da transformação do rural a partir dos investimentos do Governo do Estado. Hoje, a agricultura familiar é a mola propulsora dos movimentos econômicos de municípios como esse. Aqui, a nossa intervenção foi com a entrega de kits apícolas e dois resfriadores de leite, além disso, visitamos agroindústrias familiares em funcionamento aqui e um laticínio que em breve receberá a certificação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Toda essa mudança é fruto da parceria do Governo do Estado com a Prefeitura, o consórcio e as nossas associações e cooperativas da agricultura familiar!”, ressaltou Jeandro Ribeiro, diretor-presidente da CAR.

Cibele Costa Rocha, presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Mato Cipó celebrou a entrega dos kits de apicultura para as famílias da associação. “Esses kits serão de grande importância para o aumento de renda das famílias da minha comunidade e todos estão felizes em ser contemplados, porque a gente já teve uma capacitação, através do Senar e aí a gente estava precisando desses kits para poder avançar cada vez mais a nossa produção”.

Ainda no município, na comunidade de Duas Irmãs, foi assinada a ordem de serviço para a construção de uma Passagem Molhada. A ação, que beneficiará aproximadamente 100 famílias da comunidade, vai envolver a mão-de-obra da própria comunidade, nessa obra que vai possibilitar o armazenamento de água, que poderá ser utilizada tanto para consumo humano quanto para a produção de alimentos, promovendo mais sustentabilidade nessa comunidade. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

