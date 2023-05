Agroindústria de mandioca gera oportunidades para comunidade rural de Jequié

As famílias agricultoras da comunidade de Itajuru, no município de Jequié, território do Médio Rio das Contas, tem motivo para comemorar. A inauguração tão aguardada da Unidade de Processamento de Derivados da Mandioca acontece neste sábado (20), pelo Governo do Estado.

A unidade conta com investimentos da ordem de R$ 433,6 mil por meio do projeto Bahia Produtiva, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com cofinanciamento do Banco Mundial.

A partir de agora, os agricultores do Distrito Itajuru têm a oportunidade de dar um verdadeiro salto na sua produção de mandioca. A agroindústria oferece uma estrutura moderna e completa para o beneficiamento da mandioca, para transformá-la em deliciosos e diversos produtos derivados. Farinha, biscoito polvilho, bolo, beiju serão apenas algumas das opções que ganharão a vida na agroindústria.

A Presidente da Associação de Mulheres do Assentamento Flor da Terra, Lilian Michele Leonam, conta que é uma alegria para toda a comunidade ver esse sonho se tornar realidade. “A gente trabalhava dentro das nossas próprias casas e agora vamos produzir em um espaço adequado, com mais higiene e isso vai melhorar a qualidade e dar mais valor aos nossos produtos”.

Mais entregas

Tem mais entregas para a agricultura familiar do Médio Rio das Contas. A Associação de Mulheres do Projeto de Assentamento Santa Irene, do municipio de Gongogi, será beneficiada com um veículo utilitário com baú, para o suporte logístico e o escoamento da produção da fábrica de polpas de frutas, atendendo às demandas da comunidade.

Já a Associação dos Produtores e Moradores de Córrego de Pedras, de Ipiaú, vai contar com um Caminhão Baú, para o escoamento da produção da fábrica de achocolatado e nibs de cacau, atendendo às demandas da comunidade. E tem ainda um veículo utilitário para a Associação de Apicultores e Meliponicultores de Nova Ibiá e Região (AANIB) para o suporte logístico da manutenção de apiários e apoio ao escoamento da produção de mel.

Em meio a essas conquistas, a 42ª Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Jequié (ExpoJequié) proporciona um ambiente propício para a valorização da agricultura familiar. O evento, que acontece até o próximo domingo (28), abriga a Vila da Agricultura Familiar e Economia Solidária com a participação de 20 empreendimentos. Informações e Foto: SDR/CAR

