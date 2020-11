Águas do Rio de Contas baixam e moradores respiram mais aliviados em Jequié

Na manhã de hoje (27), estivemos na rua Tambaqui, Joaquim Romão. Onde dezenas de pessoas moram as margens do Rio de Contas, e já estavam quase desalojadas por causa da cheio do rio. Com o anuncio da CHESF na diminuição da vazão da água, o Rio de Contas baixou o nível e com o isso fez os moradores respirarem mais aliviados.

Na última quarta -feira (25), estivamos na referida rua, onde entrevistamos várias pessoas que já não dormiam a noite, com medo da água invadir a residência. Todos os anos acontece esse mesmo problema, pessoas humildes que construíram suas casas as margens do Rio de Contas passam por sufoco. Sabemos que as residência não deveriam serem construídas no local, mas já estão instaladas no local há dezenas de anos, e os moradores infelizmente não tem para onde irem.

