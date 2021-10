Aí também caiu? Falha Global deixa WhatsApp, Facebook e Instagram fora do ar nesta segunda-feira

Não é só com você —nem é culpa do seu roteador ou da sua conexão. Os aplicativos do WhatsApp, Facebook e Instagram estão fora do ar globalmente desde por volta de meio-dia (de Brasília), sem previsão de retorno. Ninguém consegue enviar mensagens no WhatsApp ou carregar novos posts no Instagram e Facebook.



Por meio de sua conta oficial no Twitter, o Facebook , que também é dono do WhatsApp e Instagram— confirmou o problema no mundo todo, mas não deu detalhes sobre a falha.



“Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, disse a empresa.

Confira alguns memes publicados no Twitter:

O blecaute atinge tanto os aplicativos para Android e iOS quanto os sites acessíveis pelo navegador no celular e no PC. Quem tenta acessar o WhatsApp Web ou o Facebook e o Instagram pelo navegador encontra uma tela de página fora do ar. Há sinais de que a falha geral está afetando também outros aplicativos que dependem do login do Facebook, como o jogo “Pokémon Go” — a desenvolvedora, Niantic, diz que está investigando o caso.





Até a plataforma de realidade virtual Oculus, que pertence ao Facebook, está com problemas. Quem usa um dos visores da marca para jogar relata problemas para carregar games.



Não precisa quebrar seu roteador, o problema não foi na sua casa:

