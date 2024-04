AJECE se classifica para semifinais do Campeonato Regional Nordeste de Futebol de Cegos

Ontem quinta-feira, 25, aconteceram os jogos relativos às quartas de final do Campeonato Regional Nordeste de Futebol de Cegos 2024, em João Pessoa, na Paraíba. Contando com apoio da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer, o time da Associação Jequieense de Cegos (AJECE), que vem participando da disputa, venceu por 2 x 1 a equipe da Escola de Cegos do Maranhão (Escema), e disputará as semifinais, nesta sexta-feira, 26.

O torneio, que é organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), começou com 13 times de seis estados diferentes, sendo eles Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí e com 126 atletas inscritos. Após uma rodada de jogos, as equipes da Paraíba, Ceará, Maranhão e Bahia conseguiram chegar às semifinais. Além de comemorarem esta vitória, os jequieenses celebraram também as vagas no Campeonato Brasileiro – Série B 2024, agendado para setembro, em São Paulo.

Disputado por atletas do sexo masculino com deficiência visual, exceto o goleiro, o futebol de cegos é jogado em uma quadra de futsal e as bolas possuem guizos que fazem um barulho para orientar os jogadores em campo. Além disso, atrás de cada gol fica um membro da comissão técnica, atuando como chamador. A função dele é orientar os atletas da sua equipe. Para o secretário de Esporte e Lazer, Camilo Barbosa, o apoio da Secretaria faz parte das ações de incentivo ao esporte e, também, de promoção da inclusão das pessoas com deficiência, iniciativa implementada pela pasta como forma de propiciar autoestima e protagonismo deste público. Informações e Foto: SECOM/SECOM PMJ

