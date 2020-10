Alambrado de quadra de esporte cai e quase machuca crianças em Jequié

Moradoras do residencial Cachoeirinha, nos enviaram algumas fotografias que mostram o alambrado da quadra de areia caído. Segundo informações de alguns moradores da localidade, por pouco não aconteceu uma tragédia, pois, várias crianças estavam brincando no local na hora do acidente.

A situação de várias quadras de esportes em Jequié, está de mal a pior. Na sua maioria com alambrados prestes a cair, fiação de energia com problema, buracos no piso da quadra e muito outros problemas. O próximo gestor municipal, terá que ter uma atenção especial ao esporte em nossa cidade.

