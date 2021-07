Além de jogar lixo, algumas pessoas ateiam fogo no material e moradores reclamam na URBS

Já falamos aqui no Jequié Urgente, sobre algumas pessoas que jogam lixo e entulho no final do muro do Aeroporto de Jequié. Como se já não bastasse o mal cheiro que as vezes exala da estação de tratamento da Embasa, agora estão ateando fogo no material, levando muita fumaça e mal cheiro também para as residências. Os moradores da localidade, dizem que é frequente a prática de jogarem lixo e entulho na localidade. A prefeitura de Jequié através da Secretaria de Serviços Públicos, tem colocado em várias localidades, contêiner de lixos, justamente para evitar esse tipo de ocorrência, mas, tem pessoas que não respeitam o próximo e fazem esse tipo de coisa. A prefeitura de Jequié, tem que fiscalizar e multar as pessoas que praticam tal ato.

