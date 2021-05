Algumas pessoas não colaboram e moradores denunciam ” Pode acontecer um deslizamento de terra” no Campo do América

Sempre falamos aqui em nosso blog, da falta de compromisso e até mesmo a falta de educação de algumas pessoas. A prefeitura de Jequié tem feito uma campanha de conscientização, onde pede para as pessoas não jogarem entulho nas ruas, mas, não adianta conscientizar e não fiscalizar. Moradores da Rua São Benedito, Campo do América, nos enviaram um pedido de socorro, onde tem algumas pessoas que continuam a jogar entulho e lixo próximo a um barranco. No local, a empresa LOCAR já colocou inclusive contêiner para que as pessoas depositem o lixo, mas, infelizmente algumas ainda continuam jogando não só lixo doméstico, como também resto de construção. O problema é, que sempre que o trator vai retirar a bagunça, retira também um pedaço do referido barranco, onde na parte de cima, tem várias residências e com isso os moradores estão temendo um acidente e até desabamento das casas. Muito em breve, devido a retirada do “barranco”, vai ser necessário ser feito um muro de contenção no local, para evitar um acidente. Já tá na hora da prefeitura de Jequié, colocar em prática o que vem pregando, que é a MULTA para quem é flagrado fazendo esse tipo de coisa. Como sempre falamos aqui em nosso blog, não adianta o prefeito ou qualquer autoridade pública fazer a sua parte e a população não ajudar, ao menos fazendo a sua obrigação de ser educado e manter a cidade limpa.

