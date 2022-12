Algumas pessoas que tiveram contato com água contaminada apresentam coceiras pelo corpo; ASSISTA

Na manhã desta quarta-feira (28), a reportagem do Jequié Urgente esteve em um dos locais mais afetados pela enchente em Jequié. Na oportunidade, conversamos com o Secretário de Saúde do município de Jequié, e o mesmo informou que algumas pessoas que tiveram contato com a água contaminada no Centro de Abastecimento Vicente Grilo, apresentavam coceiras pelo corpo. Um ônibus da Secretaria de Saúde de Jequié, está estacionado próximo ao local, com médico e enfermeiros, para avaliação e está sendo aplicadas vacinas antitetânica, e para qualquer orientação médica. Assista a entrevista com o Secretário de Saúde de Jequié.

