Alice Cintra lança candidatura à presidência da OAB-BA e promete oposição severa à atual gestão

“Sem muito trabalho e uma gestão atuante não vamos conseguir avançar em causas que são essenciais”_

A disputa pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia (OAB-BA), promete ser acirrada. Um nome que vai fazer oposição severa à atual gestão, que está no comando da entidade há mais de nove anos, é Alice Cintra, sócia-fundadora do escritório Cintra & Tufi Advocacia, em Salvador.

Enquanto Ana Patrícia, Luiz Coutinho e Fabrício Oliveira disputam o apoio e as atenções do grupo comandado por Luiz Viana Queiroz, Alice Cintra desponta na oposição e promete mexer com a hegemonia da atual gestão. Já aparecem também como nomes para a disputa Gamil Fopel e Dinailton Oliveira.

Alice Cintra tem nome sólido e conhecido na capital baiana. Em sua trajetória, somam experiências no ambiente político, social e municipal. “Quero chegar para trabalhar e somar. Vou ouvir meus pares para que juntos possamos construir uma ordem aberta, participativa e que tenha escuta ativa para com os advogados”, pontua.

“Nossas prerrogativas são violadas todos os dias e nada é feito para mudar o cenário. Precisamos de alianças, de união e de soma de esforços. Sem muito trabalho e uma gestão atuante não vamos conseguir avançar em causas que são essenciais para o bom desempenho da nossa função”, diz Alice Cintra.

Um das bandeiras de Alice Cintra, as prerrogativas dos advogados, estão previstas pela Lei n° 8.906/94, em seus artigos 6º e 7º, e garantem o direito de exercer a defesa plena de seus clientes, com independência e autonomia.

A advogada defende que a OAB-BA participe mais do dia a dia da classe, que retome o seu papel de protagonista na defesa da sociedade e democracia, que lute pelo acesso de todos à Justiça e que as prerrogativas tão disseminadas pela entidade sejam efetivadas e inclusivas.

