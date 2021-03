Alunos da rede estadual vão voltar a receber o vale alimentação a partir do dia 15

Os estudantes matriculados na rede estadual de ensino da Bahia terão direito a um vale-alimentação a partir do dia 15 de março, data em que o ano letivo terá início. A novidade foi anunciada pelo governador Rui Costa em postagem nas redes sociais.

O valor será o mesmo do ano passado, de R$ 55 por mês, que será depositado em cartões de alimentação entregues aos cerca de 800 mil alunos. A quantia só pode ser utilizada na compra de produtos do gênero alimentício, a exemplo de feijão, arroz, macarrão, carne, frutas, verduras e café.

“Dia 15 de março vamos iniciar as aulas remotas em toda a rede social. Estamos programando o pagamento do auxílio alimentação para todos os alunos da rede. O saque será feito através do cartão entregue no ano passado. Essa é uma medida para apoiar os estudantes e suas famílias”, explicou o governador.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários