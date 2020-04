Alunos das creches e escolas municipais começam a receber os kits emergenciais

De forma organizada e contando com o apoio de membros do Conselho da Alimentação Escolar (CAE) e dos servidores municipais lotados nas unidades escolares, teve início, nesta segunda-feira, 20, a entrega dos kits emergenciais para todos os alunos das creches e das escolas em regime de tempo integral. A iniciativa de distribuir dois mil kits emergenciais é da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, e do Conselho de Alimentação Escolar, como parte das ações de enfrentamento ao Covid-19. Nesta segunda-feira, as unidades escolares contempladas foram: a Escola Municipal de Tempo Integral Amélia Ribeiro Oliveira, a Escola Municipal de Tempo Integral Professor Aurino Nery e a Creche Juju Borges.

Os kits contêm dois quilos de açúcar, dois quilos de arroz, um quilo de feijão, um pacote de leite em pó, um litro de óleo de soja, vinagre, um pacote de café, dois quilos de farinha de mandioca, um quilo de sal, dois pacotes de biscoito, um pacote de fubá de milho, uma lata de extrato de tomate, um pacote de macarrão, um pacote de proteína de soja e um pacote de milho mungunzá. Foto: SECOM/PMJ

