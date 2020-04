Alunos de Faculdade particular em Jequié pedem suspensão do semestre devido ao COVID-19

Na noite de ontem dia (07), estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Engenharia Eletrônica da faculdade Pitágoras, fizeram uma manifestação pacífica e respeitando as orientações da OMS em distanciamento devido ao Covid-19.

Em conversa com os alunos, eles nos informaram que devido a pandemia do Coronavírus, a faculdade suspendeu as aulas presenciais do curso de Engenharia Civil, e as aulas estavam sendo apresentadas aos alunos através de videoconferência. O que segundo os próprios alunos, o curso exige aulas presencias e no laboratório e não virtuais. E que, alguns alunos estão tendo dificuldade de acesso, muitos deles informaram que a plataforma as travam no meio das aulas.

por isso eles pedem a instituição de ensino a suspensão das aulas até acabar a pandemia do coronavírus, ou até que se normalize a situação que o semestre seja suspenso.

