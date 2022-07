Alunos do Colégio Estadual Paulo Freire dizem que está impossível dividir local de estudo com reforma; ASSISTA

O Governo do Estado da Bahia está realizando obra de reforma e ampliação do Colégio Paulo Freire, em Jequié. Os alunos aprovam a reforma e ampliação, mas, se dizem prejudicados em terem que dividir o local dos estudos, com funcionários da empresa, máquinas, poeira e cheiro de material químico. Os alunos informaram a reportagem do Jequié Urgente, que as aulas estão sendo interrompidas devido ao barulho, professores estão faltando, pois estão adoecendo com muita poeira no local. Uma alternativa para os alunos, seria a transferência para um local adequado, até o término das obras. O Governo do Estado, estima que a obra seja finalizada em 180 dias. O custo total da reforma e ampliação, está sendo de mais de 2 Milhões de Reais.

