Alunos do Senai participam de curso de elaboração de currículos promovido pela Largo Vanádio de Maracás

Alunos recém-formados em turmas do Senai Maracás estarão ainda mais preparados para buscar uma colocação no mercado de trabalho depois de receberem orientações para a elaboração de currículos. Esta é a proposta do curso gratuito que será oferecido no dia 27 (quinta-feira), das 18h30 às 20h, na sede da instituição. A ação é uma inciativa da Largo Vanádio de Maracás, que segue atuante na parceria com a Prefeitura Municipal de Maracás e o Senai/Sesi para dar suporte às atividades da unidade.

O curso será ministrado pela consultora Vanessa Saunders, da MSA Recursos Humanos, empresa responsável por processos de recrutamento e seleção da Largo. Com 25 anos de experiência, ela conhece bem os principais aspectos avaliados por um profissional de RH na hora da contratação e pretende compartilhar com os alunos algumas dicas para tornar o currículo mais atrativo.

“Vamos abordar os erros mais comuns e orientar as pessoas para ficarem atentas à precisão das informações fornecidas sobre formação e experiência profissional, além do cuidado com a correção ortográfica”, adianta a especialista. Quem quiser levar o currículo para avaliação poderá receber uma consultoria personalizada durante a aula e já sair de lá com uma versão melhorada do documento.

Durante o bate-papo, os participantes também receberão dicas de como se comportar durante uma entrevista de emprego. “A ideia é contribuir para incrementar o potencial de empregabilidade dessas pessoas, que se sentirão mais preparadas para buscar uma colocação em qualquer empresa.

O curso é aberto exclusivamente para pessoas maiores de 18 anos que já passaram por formações profissionalizantes no Senai. A atividade será presencial, com limitação de 30 vagas, em atenção aos protocolos de prevenção à Covid-19. Mais informações: (73) 3047-1091.

