Alvará para construção de condomínio com mais de 200 residências é liberado em Jequié

Foi liberado pela prefeitura de Jequié no último dia (26), um alvará de construção para as empresas PELIR E CPL, para a execução e construção de 208 (duzentas e oito), casas em um condomínio fechado, que irá contar com área de lazer, piscina, e uma infraestrutura bastante avançada.

Segundo informações que a reportagem do Blog Jequié Urgente obteve com EXCLUSIVIDADE, o condomínio é o Vila Getúlia, que será na rua Antônio Rebouças, s/n. O condomínio será bem próximo ao Clube dos Maçons, em uma área privilegiada, e terá subsídios do Governos Federal para os futuros compradores.

Está obra está prevista para ser concluída em até um ano e meio e vai gerar mais de 500 (quinhentos), empregos diretos na sua construção. Esperamos que a empresa comece essa importante obra, para aumentar ainda mais a economia do nosso município. Foto Reprodução.

