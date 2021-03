Hoje tem vacinação para idosos com idade igual ou superior 72 anos em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, recebeu, na manhã desta segunda-feira, 22, 3.400 novas doses de vacina contra a Covid-19, para 1° dose, e 1.080, 2ª dose, quantidades enviadas pelo Ministério da Saúde, através do Governo do Estado, via Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), e que deverá imunizar, a partir desta terça-feira, 23, os idosos com idade igual ou superior a 72 anos, conforme o Plano Municipal de Vacinação, que segue o Calendário da Comissão Intergestores Bipartite, do estado da Bahia. Para que sejam vacinadas, as pessoas dentro do perfil de atendimento, devem apresentar o RG, CPF e, caso possuam, Cartão SUS.

