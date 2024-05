Amargosa celebra a agricultura familiar com Feira Saberes e Sabores do Campo

No próximo domingo (19), a Praça do Bosque em Amargosa, no Território do Vale do Jiquiriçá, receberá um evento especial: a Feira da Agricultura Familiar: Saberes e Sabores do Campo e o Encontro de Mulheres. Este evento promete proporcionar um ambiente formativo, de comercialização e repleto de sabores locais.

A feira contará com a participação de cerca de 30 organizações produtivas da agricultura familiar, que apresentarão uma diversidade de produtos. Entre eles se destacam derivados do cacau, como licor e mel de cacau, derivados da mandioca como diversos tipos de beiju, artesanatos, além de produtos lácteos como queijos e iogurtes, que já contam com o selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

Os participantes são do Território do Vale do Jiquiriçá, Baixo Sul e Recôncavo. A organização do evento é feita pela Associação Agroecologia Jaqueira e da Prefeitura Municipal de Amargosa, com apoio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Uma das cooperativas participantes é a Cooperativa dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Sustentável dos Territórios Vale do Jiquiriçá e Baixo Sul da Bahia (Coopeipe). A presidente da cooperativa, Joélia Alves, expressa suas expectativas para o evento. “Nós estamos entusiasmados para participar dessa feira territorial com uma variedade de produtos, incluindo mel de cacau, biscoito acebolado, croquete de aipim, sequilhos de goma, e muitos outros. A participação na feira é uma oportunidade de mostrar a qualidade dos nossos produtos e a dedicação dos nossos agricultores”.

A Coopeipe conta com apoio da CAR, que investiu na construção de uma agroindústria para a produção de polpas de frutas na comunidade de Chapadinha, em Amargosa, e na requalificação de uma agroindústria de semiprocessados de verduras em Mutuípe. Este apoio tem sido crucial para o desenvolvimento da cooperativa e para a sustentabilidade das comunidades envolvidas.

Além da feira, o evento contará com Encontro de Mulheres será realizado pelo Colegiado do Território de Identidade Vale do Jiquiriçá (Codeter Vale) e a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes). Este encontro pretende abordar as demandas e desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade, especialmente no contexto rural.

A Feira da Agricultura Familiar em Amargosa é uma celebração da cultura local, da resiliência das comunidades rurais e do papel vital que a agricultura familiar desempenha na sustentabilidade e no desenvolvimento regional. Informações e Foto: ASCOM GOVBA

Comentários no Facebook:

Comentários