Ambulância da cidade de Jequié se envolve em acidente na BR 330

Uma ambulância se envolveu num acidente nas primeiras horas da manhã de ontem (19), na BR-330, à cerca de 200 metros do trevo com a BR-101, área pertencente ao município de Ubaitaba. Conforme informações do site Ubatã Notícias, o veículo, da Secretaria Municipal de Saúde de Jequié, estava com motorista, paciente e acompanhante e caiu numa ribanceira após o motorista perder o controle do veículo. A ambulância seguia em direção à Itabuna. Apesar do susto, nenhum dos ocupantes ficou ferido. Informações: Site Ubatã Notícias

