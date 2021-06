Ambulância que estava vindo para Jequié se envolve em acidente na BR 330 na noite de ontem (21).

Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Ubatã atropelou um jumento na noite de ontem segunda-feira (21) na BR-330, na altura do município de Barra do Rocha. Um caminhão que vinha logo atrás acabou atropelando um cavalo. Os animais morreram ainda no local. Conforme informações da Polícia Militar, a ambulância de Ubatã seguia em direção a Jequié quando foi surpreendida pelo animal, que estava sobre a rodovia. Apesar do susto, houve apenas prejuízos matérias. O veiculo, confiem a Secretaria de Saúde, está no seguro. A seguradora já foi acionada e o veículo passará por reparo. Informações do Site Ubatã Notícias

