Ameaçou a Ex companheira de morte e foi preso em Jequié

No início de tarde de hoje (02), uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual, se deparou com uma jovem de 27 anos, onde a mesma pediu socorro a guarnição e informou que seu ex companheiro estava ameaçando a mesma de morte. A PRE pediu apoio via CICOM, e uma viatura foi encaminhada para prestar auxílio. A polícia saiu em rondas e encontrou o acusado e deteve o mesmo, que foi conduzido ao complexo policial, onde foi enquadrado na Lei Maria da Penha.

