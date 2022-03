Animais estão sendo abandonados e estão morrendo atropelados na BR 116 em Jequié; ASSISTA

O proprietário de um Posto de Combustível, localizado no Bairro da Cidade Nova, as margens da BR 116 em Jequié. Chamou a reportagem do Jequié Urgente e relatou que dezenas de gatos e cachorros estão sendo abandonados pelos seus respectivos “proprietário”, e acabam morrendo atropelados na BR 116. Segundo informações, pessoas a pé e até em veículos, param as margens da rodovia e acabam deixando filhotes de gatos e cachorros a própria sorte. O proprietário do referido Posto de Combustível, acabou pegando alguns animais dando ração e água. Só que a situação está se complicando, pois os animais estão se multiplicando a cada dia. Recentemente um cachorro foi abandonado no local, e alguém acabou enfiando um pedaço de madeira no anus do pobre animal que agonizou por vários dias. O apelo esta feito, para que essas pessoas de coração ruim, que abandonam os animais indefesos, que se não tiverem condições de criar os bichanos, que coloque para adoção e não os abandonem como vem acontecendo no Bairro da Cidade Nova, em Jequié.

Comentários no Facebook:

Comentários