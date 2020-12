Animais soltos na BR 330 que liga Jequié a Barragem de Pedra por pouco não termina em tragédia

Um motorista passou por um grande susto neste último final de semana em Jequié. Ele estava trafegando na rodovia BR 330 que liga Jequié a Barragem de Pedra em um veículo Gol, quando de repente um cavalo atravessou na frente do seu veículo, e infelizmente não teve como evitar a colisão. Pela imagem dá para perceber que o impacto foi grande e por pouco não aconteceu uma tragédia. O animal morreu na hora, já o condutor do veiculo ficou em estado de choque. O dono do animal não foi localizado e o proprietário do carro que vai ter que arcar com todo o prejuízo.

Não são raras as vezes que animais soltos ficaram perambulando na rodovia que liga Jequié a Barragem de pedra. Na ultima semana uma Pick Up atropelou um outro cavalo sentido o Distrito de Monte Branco. Os proprietários desses animais tem que ser punidos pelas autoridades, pois os mesmos não tem o minimo de responsabilidade e isso pode acabar ocasionando uma tragédia.

