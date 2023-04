Animal solto causa acidente na BR 330 região de Ipiaú

Um bezerro causou um acidente por volta das 19h de ontem segunda-feira (3), na BR-330, no município de Ipiaú, sentido Barra do Rocha. O animal teria avançado na pista e surpreendido os ocupantes de um automóvel modelo que trafegava sentido Ipiaú. Com o impacto, a frente do automóvel ficou destruída e o bezerro acabou não resistindo. A colisão ocorreu próximo a entrada de um restaurante entre o Passa com Jeito e o Matadouro Municipal de Ipiaú. O carro envolvido no acidente é uma Spin, da prefeitura de Aiquara. O veículo que tem capacidade de transportar até sete pessoas, era ocupado por seis. O carro retornava de Itabuna com pacientes que saíram de Aiquara às 05h dessa segunda para procedimentos médicos em unidade hospitalares do SUS e retornavam para casa. Ninguém ficou ferido. A prefeitura de Aiquara providenciou outro veículo para que levasse os pacientes para a cidade onde residem. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

