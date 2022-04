Animal solto em rodovia causa acidente com ambulância do SAMU

A presença de animais soltos nas vias públicas, continuam causando prejuízos materiais e danos pessoais, com mortes e sequelas, diante de uma situação recorrente em várias rodovias do nosso estado e de leis muito brandas, em relação aos proprietários desses animais. O site Giro em Ipiaú, registra mais um desses acidentes, ocorridos na noite de sexta (22), envolvendo uma ambulância Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) do município de Dário Meira. O acidente foi registrado por volta das 22h20, no trecho da BA-650, entre o distrito de Acaraci e Itagibá. veículo colidiu com uma vaca próximo a entrada do Riachão e da Fazenda Novo Rumo. Nesse mesmo local já ocorreram outras colisões de veículos com animais. Na noite de 05 de março, perdeu a vida, o motociclista Leone de Souza Andrade, de 33 anos, morador de Itagibá, após bater a moto com um cavalo. No acidente da sexta (22), comente danos materiais, na ambulância que transportava um paciente do município de Dário Meira para o Hospital Geral de Ipiaú. O paciente e equipe de socorristas não sofreram ferimentos. O animal não resistiu aos impacto da colisão.

