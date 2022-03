Ano Letivo teve início nas escolas do município de Jequié

Após dois anos de pandemia, aulas remotas, ensino híbrido e uma séria de protocolos preventivos contra a Covid-19, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, deu início, nesta segunda-feira, (14), ao ano letivo 2022 nas escolas do Sistema Municipal de Ensino. O prefeito de Jequié, Zé Cocá, acompanhado da secretária de Educação, a professora Elvia Sampaio, e juntamente com a presidente do Conselho Municipal de Educação (CME), a professora Vitória Brandão, estiveram visitando a Escola Municipal Professora Adelaide Rodrigues, no Mandacaru, e o Centro Infantil Fernando Antônio Cafezeiro, no Residencial Segredo, no bairro Curral Novo, neste primeiro dia de aula.

Buscando garantir aos mais de 20 mil estudantes o direito à Educação de qualidade, amparada numa boa estrutura física das escolas, muitas em processo de reforma, outras já completamente reformadas e, ainda, algumas unidades escolares novas, propiciando um espaço mais humanizado e confortável, tanto para os alunos quanto para os profissionais da Educação, o primeiro dia foi marcado pela acolhida animada e carinhosa, com o reencontro dos professores, alunos, equipes e toda comunidade escolar. As aulas seguem os protocolos sanitários, com o uso obrigatório de máscaras, higienização frequente das mãos e de ambientes comuns, entre outras ações.