Antigo colégio CPM encontra-se em estado de abandono

Moradores vizinhos ao antigo Colégio da Polícia Militar reclamam da falta de limpeza tanto da parte interna quanto da parte externa, no caso do lado da 3ª Travessa Capitão Silvino, no Joaquim Romão. Dizem que vêm enfrentando problemas com a proliferação de insetos e animais peçonhentos.

“Fizemos vários pedidos e já não sabemos mais a quem recorrer para solucionar o problema. É preciso fazer a devida manutenção para não criar dificuldades para nós que moradores aqui”, desabafa um morador local. Informações e Foto: Blog Jequieeregiao

