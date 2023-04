APAE da cidade de Jitaúna recebe emenda no valor de 100 mil reais destinada pelo Deputado Leur Lomanto Jr

A APAE de Jitaúna recebeu uma ótima notícia nesta quarta-feira (12abril23). A entidade foi contemplada com verba no valor de R$ 100 mil alocada pelo deputado federal Leur Lomanto Jr., atendendo solicitação da vereadora Jeane Rocha, que lutou juntamente com o prefeito Marcelo Pecorelli para garantir a quantia tão necessária para a manutenção e ampliação das ações da entidade.

“Essa emenda é uma grande conquista para a APAE de Jitaúna e para toda a cidade. A instituição presta serviços essenciais para as pessoas com deficiência e com esse recurso poderá ampliar ainda mais seus serviços e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas”, afirmou a vereadora.

“Essa emenda vai garantir que a Apae continue prestando seus serviços de forma cada vez mais eficiente. Agradeço ao deputado Leur Lomanto Jr. por atender ao nosso pedido e destinar mais esse recurso para a nossa cidade”, disse o prefeito. A APAE de Jitaúna atende atualmente cerca de 100 pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Informações e Foto: Blog Jequié e Região

