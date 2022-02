Apae de Jequié passa por reforma em salas de aula e de atendimento

Contemplada pelo edital 002/2021, aberto pela Federação das Apaes do Estado da Bahia (Feapaes-BA), a Apae de Jequié teve cinco de suas salas reformadas. Entre as mudanças realizadas estão a troca da instalação elétrica, das telhas, do forro, do revestimento e da pintura. O espaço também ganhou uma nova iluminação e novas portas e janelas, que substituíram antigas peças danificadas. Os ambientes reformados são utilizados nas aulas e nos atendimentos dos 537 assistidos pela instituição.

Ana Cristina Matos, presidente da Apae, conta que além do atendimento médico e de assistência social e jurídica, a unidade proporciona aos alunos educação e cultura, através de atividades desportivas e ocupacionais, como educação física, judô, capoeira, culinária, dança, música e artesanato. “Todo o trabalho que realizamos é direcionado à melhoria da qualidade de vida e inclusão da pessoa com deficiência, sendo de grande importância para a população jequieense, distritos e regiões circunvizinhas. Os reparos possibilitaram um espaço mais adequado para o atendimento do público, trazendo mais conforto e segurança”, afirma a presidente. Informações: ATcom – Estratégia, Relacionamento e Conteúdo

