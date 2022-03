Apenas dois novos casos da Covid-19 são registrados nas últimas 24 horas em Jequié

Houve o registro de mais dois óbitos, sendo uma mulher, de 64 anos, residente no Campo do América, com histórico de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e doença neurológica crônica, ocorrido em 12/03/2022 e que estava internada no Hospital Geral Prado Valadares; e um homem, de 90 anos, residente no Jequiezinho, com histórico de Doença Renal Crônica, ocorrido em 14/02/2022 e que estava internado no Hospital São Vicente.

Foram registrados mais dois novos casos positivos nas últimas 24 horas. O total de pessoas confirmadas com a doença é de 22.027. Até agora 21.582 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da Covid-19.

De acordo com o número de leitos de UTI-Covid do Hospital São Vicente, a taxa de ocupação é de 30%. Destes, 1 leito está ocupado por residente de Jequié e 2 leitos estão ocupados por pessoas de outros municípios.

Até o presente momento 135.770 pessoas foram vacinadas com primeira dose em Jequié.

A Secretaria de Saúde disponibiliza os números de atendimento do Disque Covid para a população. Dúvidas e orientações quanto ao isolamento, monitoramento de pessoa com sintomas, agendamento de testagem ou referenciamento para atendimento médico, devem entrar em contato:

– 73 3526 8962

– 73 3526 8961

– 73 3526 8952

