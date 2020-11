Apenas uma comporta permanece aberta na tarde deste sábado (28), na Barragem de Pedra: Assista ao Vídeo

Nossa reportagem esteve no lago da Barragem de Pedra, na tarde deste sábado (28), e conforme a CHESF tinha informado em comunicado, a vazão foi diminuída e apenas uma comporta permanece aberta. No mesmo comunicado a CHESF informou que poderia aumentar a vazão se caso as chuvas continuassem na cabeceira do Rio de Contas.

Clik aqui e assista ao vídeo

Na última vez que a Barragem de Pedra teve uma vazão tão grande, foi no final de 2015. E sempre que as comportas são abertas, a Barragem de Pedra é bastante visitada pelos Jequieenses e por pessoas de toda a região. Foto e Vídeo: Jequié Urgente

