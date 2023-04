APLB e SINSERV se unem e convocam trabalhadores da prefeitura de Jequié para paralisação de atividades na terça (11)

Os diretores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jequié e Região (SINSERV) e da APLB/Jequié comunicaram em nota pública [leia abaixo] divulgada em seus sites, a deflagração da primeira Paralisação Municipal Unificada neste ano de 2023, que vai acontecer na próxima terça-feira ( 11 de abril).

Os representantes das duas entidades vem se reunindo para discutirem a pauta da paralisação, que é apontada “como uma data muito importante para os servidores municipais de Jequié”, ao fazerem a convocação a todos trabalhadores efetivos da Prefeitura de Jequié, para que estejam unidos nessa luta que tem como itens de reivindicações, a defesa da valorização profissional, realização de concurso público, fortalecimento do IPREJ, condições dignas e seguras nos locais de trabalho, implantação de aposentadorias transporte público mais eficiente e abertura de diálogo por parte do Governo Municipal com as entidade sindicais em mesa de negociação. Informações e Foto: SITE JEQUIÉ REPÓRTER

