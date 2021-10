Aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 segue suspensa e Secretaria de saúde de Jequié antecipa aplicação da 2ª dose

Segue suspensa a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em Jequié, por falta de imunizantes. Segundo informou a Secretaria de Saúde do município, as pessoas que estão com a 2ª dose da vacina Pfaizer agendada até o próximo dia 12 de Novembro, podem antecipar a vacinação a aplicação. Basta ir até um dos locais de vacinação do município, que continua no Tiro de Guerra 06-009, Centro de Cultura ACM, colégio Professor Firmo Nunes, na Avenida Lomanto Júnior e em frente ao estádio Waldomiro Borges, Mandacaru.

