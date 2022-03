Aplicativo baiano ajuda funcionários públicos a reduzir taxas de empréstimos consignados

Konsi, startup desenvolvida pela Trade Off Assessoria Financeira, compara bancos, viabiliza a contratação 100% on-line e busca melhorar as finanças do servidor.

Maria das Graças Macedo, 67 anos, professora aposentada, estava com a margem consignável negativa. Sem muita perspectiva, baixou o aplicativo e identificou duas oportunidades de melhorias em empréstimos antigos, realizou as portabilidades e conseguiu ajudar a reformar a casa da filha.

“Cheguei a duvidar, mas veio tudo tão explicado e a equipe de suporte tirou todas as minhas dúvidas com tanta atenção, que autorizei o serviço e ainda indiquei para um colega”, afirma Macedo.

Histórias de dívidas são muito comuns entre os servidores. “Mesmo com a estabilidade, a falta de informações claras e educação financeira são razões para o endividamento dos funcionários públicos” afirma Paulo Fontes, CEO da Konsi.

A startup surgiu da experiência da Trade Off que possui mais de 5 anos no mercado de consignados. A empresa desenvolveu robôs capazes de analisar a situação de cada cliente e buscar em mais de 15 bancos oportunidades para melhorar taxas, reduzir parcelas vigentes e mostrar as melhores opções para contratar um novo crédito.

O consignado configura-se como uma das opções de crédito mais vantajosas do mercado, com juros mais baixos, viabilizados pela baixa inadimplência. Porém, a falta de planejamento e informação faz o servidor se endividar sem muito controle.

Segundo dados da Serasa, o Brasil atingiu recorde de inadimplência em outubro de 2020. O país vive um cenário de endividamento recorde, com mais de 63,4 milhões de cidadãos devedores. Com os servidores públicos essa realidade não é diferente. Uma pesquisa de 2018 da Serasa mostrou que 29% dos funcionários estaduais e federais do país estão inadimplentes.

“Convivo com servidores que viviam na corda bamba do endividamento. Isso sempre me inquietou. A partir disso, focamos em proporcionar assessoria, ajudar com escolhas mais conscientes e mudar hábitos financeiros ruins”

O usuário com autonomia

O aplicativo tem uma proposta muito definida de segurança, privacidade e fácil acesso às informações. Em um mercado marcado por práticas nebulosas, onde financeiras assediam os servidores com ligações diárias e contratos abusivos, a Konsi faz um diagnóstico das melhores opções para o usuário e deixa o poder na mão dele. “As pessoas costumam contratar consignado com o banco que tem relacionamento ou através de ofertas feitas por telefone, sem comparar, sem saber se existem melhores opções e muitas vezes fazem escolhas ruins e contraem dívidas com juros e parcelas mais altos”, afirma Fontes

Lançada em agosto de 2021, a Konsi promete revolucionar a contratação de crédito consignado. Destinado primeiramente aos servidores do governo da Bahia,o aplicativo já conta com quase quatro mil usuários, distribuídos em todo o estado.

“Nosso desafio é aprimorar o produto e ampliar o serviço para outros governos, como o de São Paulo, por exemplo. Além disso, está em execução o projeto de associarmos conteúdos e ferramentas de organização financeira ao aplicativo. A ideia é que a Konsi, vá cada vez mais longe no propósito de oferecer uma verdadeira assessoria financeira para o servidor”, finaliza o CEO.

O aplicativo está disponível para download para smartphones Android e IOS.

