Aplicativo dos Jogos Escolares da Bahia é disponibilizado para acompanhamento das competições em todo o Estado

A comunidade escolar e a população em geral têm à disposição agora um aplicativo lançado pelos Jogos Escolares da Bahia (JEB) para acompanhar e divulgar os eventos esportivos. Podem ser acessados na ferramenta o calendário e os resultados das disputas; a base de dados com a performance dos atletas e informações de apoio para as tomadas de decisão e criação de projetos para a área da Educação Física.



No aplicativo, é possível que os estudantes acompanhem as inscrições dos jogos; os gestores escolares podem efetuar adesões da sua unidade e os professores e articuladores fazem a gestão de inscrições, confrontos e relatórios. A ferramenta digital está disponível para aparelhos Android, pelo Google Play, no endereço https://bit.ly/AppJEB. Já para os celulares IOS, o app será baixado na Apple Store, que em breve disponibilizará o link.



Mais de 160 mil estudantes baianos estão participando da edição 2022 dos Jogos Escolares da Bahia, que reúnem competições esportivas, como futsal, futebol, handebol, basquetebol, atletismo e judô, e estão em suas fases finais. No dia 3 de agosto começa a Etapa Estadual, que prossegue até o dia 7 de agosto. Em seguida, tem início a Etapa Nacional, de 2/9 a 24/11. De 7 de março a 8 de julho, foi realizada na rede estadual de ensino a Etapa Escolar. Entre 2/5 e 8/8, a Municipal. A Etapa Territorial aconteceu de 2 de maio a 8 de julho; e a Interterritorial, se deu de 11 a 17 de julho.



O evento envolve escolas das redes públicas municipal, estadual e privada de todo o território baiano, por meio de etapas seletivas de diferentes modalidades esportivas, com a proposta de promover a integração de alunos da Educação Básica.

