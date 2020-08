Aplicativo Preço da Hora Bahia já tem 2,9 mil usuários em Jequié

Com 283,8 mil usuários conquistados em quatro meses, o aplicativo Preço da Hora Bahia, que permite ao consumidor baiano pesquisar preços de todos os mais de meio milhão de produtos comercializados em todo o estado com base nas informações das notas fiscais eletrônicas armazenadas na Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba), registra em Jequié 2,9 mil adesões, o nono maior número no interior do Estado.

O app segue sendo mais utilizado em Salvador e nas grandes cidades do estado, mas agora as maiores taxas de crescimento têm ocorrido em municípios de médio e pequeno porte. As cinco maiores taxas na última semana ocorreram em Itaberaba (4%), Santo Estêvão (3,6%), Queimadas (3,3%), Dias d’Ávila (3,2%) e Valença (2,8%).

No momento, 20 municípios respondem por 90% dos usuários do aplicativo, disponível nas lojas virtuais para celulares equipados com sistemas Android e iOS e ainda no site precodahora.ba.gov.br. A capital tem mais da metade do total de usuários: 157,8 mil, mas o interior avança e já soma 126 mil. Depois de Salvador está Feira de Santana, com 20,5 mil usuários, seguido por Lauro de Freitas (13,5 mil). Na sequência vêm Camaçari (10,4 mil), Vitória da Conquista (5,9 mil), Itabuna (5,1 mil), Santo Antônio de Jesus (4,5 mil), Ilhéus (4,1 mil), Alagoinhas (3,9 mil) e Jequié.

