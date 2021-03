Após 07 anos família ainda tem esperança de encontrar homem que sumiu na BR 116 próximo a Jequié

Era dezembro de 2013, quando o jovem de nome José Erivan de Oliveira, saiu do estado de São Paulo com destino a Bahia, para trazer cavalos para participar de uma exposição. Ao chegar a altura do KM 640 da BR 116, precisamente no posto de combustível Grande Vale no Entrocamento de Jaguaquara, o motorista do caminhão onde Erivan estava, disse que parou parar tomar café, quando o jovem “surtou”, e saiu correndo pela BR 116, deixando para traz todos os seus documentos e pertences pessoais.

Há época Erivan tinha 47 anos, e até o momento a família não tem notícias do paradeiro do mesmo. Pai de 04 filhos, Erivan sumiu sem deixar pistas. Já são quase 08 anos de muita angústia e espera para a família, que nunca perderam a esperança de encontrar o mesmo. Durante esses 07 anos, já procuraram em Hospitais, Delegacias e até em IML, mas, sem sinal de Erivan.

Em contato com nossa redação, a família ainda alimenta a esperança de encontrar Erivan com vida, mesmo já se passando quase 08 anos. Então, pedimos a ajuda de todos, que compartilhem e se o mesmo estiver vivo, e que alguém conheça ou sabe do Erivan, que entre em contato com a FAMÍLIA, PELOS TELEFONES DISPONIBILIZADOS

(15) 99854 – 5289 Shawane

(15) 99611-4504 gladiele

11 99837-2165 Daniele

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

