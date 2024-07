Após 53 anos, sede administrativa da Prefeitura de Jequié passa por intensas obras de ampliação e modernização e é reinaugurado

A noite desta sexta-feira, 5, na Praça Duque de Caxias, no Jequiezinho, foi marcada pela solenidade de reinauguração da sede de administrativa da Prefeitura de Jequié. Estiveram presentes, o prefeito de Jequié, Zé Cocá; o deputado federal, Alex Santana; o deputado estadual, Hassan Iossef; todo os componentes do secretariado municipal; o presidente da Câmara Municipal, Emanuel Campos Silva, o Tinho de Waldeck; os vereadores Daubti Rocha, o Colorido, líder do Governo na Câmara; Gilvan Santana, o Soldado Gilvan, líder da maioria na Câmara; todos os demais representantes do Poder Legislativo; além de autoridades públicas municipais, representantes das entidades, dos órgãos públicos, das forças de segurança, moradores e líderes comunitários.

A tão aguardada modernização da sede do paço municipal, nome do conjunto de edificações onde fica instalada a administração municipal, se deu após 53 anos de sua inauguração, em 1971. A obra trouxe de volta o espelho d’água, uma inovação do projeto original e que havia sido soterrada, ficando coberta por um jardim. As famosas colunas na parte externa, uma homenagem simbólica ao arquiteto Oscar Niemayer, foram mantidas e receberam revestimento em Alumínio Composto, valorizando ainda mais sua função estética. Com a modernização foi instalado um elevador para acessibilidade de pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida, foi construída uma nova e ampla recepção climatizada e, como parte das obras de ampliação, foi construído um anexo administrativo, interligado com o primeiro prédio por uma passarela moderna, seguindo o mesmo padrão estético e arquitetônico, entre outras melhorias que vão melhorar o atendimento ao cidadão, disponibilizando mais conforto e acessibilidade.

Na parte externa, foram instaladas postes e torres de LED, criando um ambiente familiar e bastante iluminado, foram instalados bancos, pergolado, um lago artificial, com carpas ornamentais, compondo um cenário paisagístico muito acolhedor. Visivelmente emocionado, o prefeito Zé Cocá compartilhou suas reflexões e agradecimentos em um discurso tocante e disse que a reestruturação da sede é vista como um símbolo dos novos tempos para a cidade. Informações e foto: SECOM/PMJ

