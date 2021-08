Após abordagem a ônibus na BR 116, PRF prende foragido da justiça catarinense com dois mandados de prisão em aberto

Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização de combate ao crime em frente a Unidade Operacional da PRF de Vitória da Conquista (BA), no Km 830 da BR 116, e abordaram um ônibus de transporte de passageiros.

Ao subirem no veículo, os PRFs solicitaram os documentos dos ocupantes para consulta detalhada nos sistemas informatizados da polícia e constataram que um dos passageiros apresentou documentação pessoal com indícios de falsificação. Para tentar enganar a fiscalização detalhada da polícia, o homem de 40 anos entregou um RG que estava com a foto do suspeito, porém com o nome de uma outra pessoa.

Após alguns minutos da entrevista, o passageiro informou o seu nome verdadeiro e após consulta nos sistemas de segurança, ficou constatado que o foragido possuía em seu desfavor dois mandados de prisão em aberto decorrente de processo pelos crimes previstos nos artigos 155 (furto qualificado) e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal. Os documentos foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Com o homem também foi encontrado uma pequena porção de maconha que ele informou ser para consumo próprio. Informações: PRF

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários