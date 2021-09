Após abordagem a ônibus na BR 116, PRF prende foragido da Penitenciária de Hortolândia (SP) no dia do seu aniversário

Policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de combate ao crime em frente a Unidade Operacional da PRF de Vitória da Conquista (BA), no Km 830 da BR 116, e abordaram um ônibus de transporte de passageiros.

Ao subirem no veículo, os PRFs solicitaram os documentos dos ocupantes para consulta detalhada nos sistemas informatizados da polícia e constataram que um dos passageiros apresentou documentação pessoal com indícios de falsificação. Para tentar enganar a fiscalização detalhada da polícia, o homem de 29 anos entregou um RG que estava com a foto do suspeito, porém com o nome de uma outra pessoa.

Após alguns minutos da entrevista, o passageiro informou o seu nome verdadeiro e após consulta nos sistemas de segurança, ele confessou que cumpria tempo de reclusão no regime semi-aberto na Penitenciária de Hortolândia (SP), mas, resolveu fugir.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e será acrescentada a sua ficha criminal os crimes de uso documento falso (art. 304) e falsidade ideológica (art. 299), ambos do Código Penal. Ele foi encaminhado com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos procedimentos cabíveis. Informações: PRF

