Após abordagem, PRF encontra 100 Kg de maconha em veículo

Policiais rodoviários federais apreenderam na madrugada desta terça-feira (31), em Barreiras, 100 quilos de maconha. A droga estava acondicionada em diversos pacotes espalhados sobre o assoalho, bancos, portas de um Renault/Logan, com placas de Teresina (PI). Dois homens e uma mulher foram presos. O flagrante ocorreu durante fiscalização da PRF de combate a criminalidade no KM 800 da BR 242, em Barreiras, na Região Oeste da Bahia.

Inicialmente foi dada ordem de parada ao veículo, com 03 ocupantes. Os PRFs solicitaram os documentos pessoais e do veículo para consulta nos sistemas da polícia, foi quando perceberam um certo nervosismo por parte do condutor e passageiros. Durante a entrevista, notou-se também contradições e informações desencontradas em relação ao motivo da viagem, o que levou a equipe a aprofundar a fiscalização no Logan.

Em seguida foi realizada vistoria minuciosa no automóvel, foi quando os policiais encontraram os 100 quilos de maconha, embaladas em tabletes, escondidas em vários locais dentro do carro.

Aos policiais, o passageiro de 31 anos, disse que foi até Ponta Porá (MS) buscar a droga que seria entregue em Teresina (PI). Informou ainda que receberia uma certa quantia em espécie pelo serviço. Informações e Foto: PRF

