Após acidente na BR 330 polícia militar apreende dois revólveres com ocupantes de veículo

Um acidente ocorrido na manhã de hoje (22), na BR-330, trecho de Ipiaú, terminou com uma mulher e dois homens presos. O trio juntamente com outro homem que acabou fugindo por um matagal ocupavam um automóvel modelo Corsa, de cor vermelha, placa de Itabuna, que colidiu no fundo de um carro conduzido por um morador de Gongogi que viajava com destino a Ipiaú.

A colisão ocorreu no redutor de velocidades instalado no vilarejo. O motorista do Corsa informou que não conhecia a estrada. Os três ocupantes afirmaram que são de Itabuna.

Keila Souza, Cauê Souza e Luiz Henrique sofreram leves escoriações e reclamavam de dores na região do tórax. Policiais militares desconfiaram do trio e realizaram revista no carro vermelho e abordaram os suspeitos.

Na bolsa da mulher foram encontrados dois revólveres. receberam atendimentos do SAMU sendo encaminhados ao HGI e em seguida apresentados na delegacia local pela guarnição da PM. Outros policiais realizaram busca pelo quarto ocupante do veículo. A 55ª CIPM deve divulgar nas próximas horas mais detalhes da prisão. Informações: Giro Ipiaú

