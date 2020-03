Após acompanhamento tático, PRF e PM apreendem Voyage roubado lotado de maconha

Policiais rodoviários federais em ação conjunta com a Polícia Militar da Bahia apreenderam no início da tarde desta segunda-feira (09), em Itabuna (BA), aproximadamente 150 quilos de maconha. A droga estava acondicionada em 192 pacotes sobre o assoalho, bancos e porta-malas de um VW/Novo Voyage roubado. O motorista não obedeceu à ordem de parada dada pelos policiais no Km 61 da BR 101 e fugiu em alta velocidade, colocando em risco a segurança de todos. De imediato a equipe iniciou o acompanhamento tático e solicitou apoio de uma guarnição da Polícia Militar (PM), que prontamente diligenciaram a fim de interceptar o veículo suspeito. O carro foi localizado em uma estrada vicinal na localidade conhecida por ‘Volta da Cobra’. O suspeito fugiu, provavelmente embrenhando-se no mato e até o momento não foi encontrado.

Em seguida foi realizada vistoria minuciosa no automóvel, foi quando os policiais encontraram os 149,5 quilos de maconha dentro do Voyage.

Após verificação nos elementos de identificação veicular e consulta ao sistema de dados da PRF, os agentes descobriram se tratar na realidade de um carro roubado em novembro/2019, na cidade do Salvador (BA). O veículo estava com placas trocadas para tentar ludibriar fiscalizações da polícia.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Itabuna. Buscas estão sendo realizadas na região, na tentativa de localizar o suspeito. Foto: PRF

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários